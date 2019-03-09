Лим Хе Чун завоевал золото на дистанции 1500 метров на чемпионате мира в Софии, Елистратов - пятый

Корейский шорт-трекист Лим Хе Чун стал первым на дистанции 1 500 метров на чемпионате мира в болгарской Софии. Результат 22-летнего спортсмена составил 2 минуты 31,632 секунды.

Второе место занял канадец Самюэль Жирар (2.31,685), третье - кореец Ли Чун Су (2.31,717). Россиянин Семен Елистратов стал пятым (2.32,438).

Шорт-трек

София (Болгария)

Чемпионат мира

Мужчины

1 500 м

1. Лим Хе Чун (Корея) - 2.31,632

2. Самюэль Жирар (Канада) - 2.31,685

3. Ли Чун Су (Корея) - 2.31,717

4. Стивен Дюбуа (Канада) - 2.31,814

5. Семен Елистратов (Россия) - 2.32,438

6. Сюй Хунчжи (Китай) - 2.35,284

Все о шорт-треке - здесь