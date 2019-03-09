Лим Хе Чун завоевал золото на дистанции 1500 метров на чемпионате мира в Софии, Елистратов - пятый

Корейский шорт-трекист Лим Хе Чун стал первым на дистанции 1 500 метров на чемпионате мира в болгарской Софии. Результат 22-летнего спортсмена составил 2 минуты 31,632 секунды.
Второе место занял канадец Самюэль Жирар (2.31,685), третье - кореец Ли Чун Су (2.31,717). Россиянин Семен Елистратов стал пятым (2.32,438).
Шорт-трек
София (Болгария)
Чемпионат мира
Мужчины
1 500 м
1. Лим Хе Чун (Корея) - 2.31,632
2. Самюэль Жирар (Канада) - 2.31,685
3. Ли Чун Су (Корея) - 2.31,717
4. Стивен Дюбуа (Канада) - 2.31,814
5. Семен Елистратов (Россия) - 2.32,438
6. Сюй Хунчжи (Китай) - 2.35,284
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