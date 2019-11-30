Елистратов стал третьим на дистанции 1000 метров в Японии

На этапе Кубка мира по шорт-треку в Нагое (Япония) завершились соревнования мужчин на дистанции 1000 метров. Третье место занял российский спортсмен Семен Елистратов.

Победу одержал кореец Пак Чи Вон. На втором месте венгр Лю Шаоан. У женщин победу на этой же дистанции одержала кореянка Но А Рум. Второй стала голландка Сюзанне Схултинг, третьей — американка Кристен Сантос.

Нагоя (Япония)

Кубок мира

Мужчины

1 000 м

1. Пак Чи Вон (Корея) — 1.26,619

2. Лю Шаоан (Венгрия) — 1.27,023

3. Семен Елистратов (Россия) — 1.27,321

4. Стивен Дюбуа (Канада) — 1.27,451

Женщины

1 000 м

1. Но А Рум (Корея) — 1.32,168

2. Сюзанне Схултинг (Голландия) — 1.32,442

3. Кристен Сантос (США) — 1.32,535

4. Но До Хе (Корея) — 1.32,682

5. Элисон Шарль (Канада) — 1.33,012