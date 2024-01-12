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Сегодня, 14:35

Елистратов рассказал, что призерам Спартакиады обещали поощрения от Минспорта

Виктория Кравченко
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Олимпийский чемпион Семен Елистратов рассказал, как обстоят дела с финансовыми поощрениями в российском шорт-треке в условиях отстранения от международных соревнований.

«К сожалению, нас не показывают по Первому каналу. Мы все ждем Спартакиаду, нам сказали, что там у призеров будет дополнительное материальное поощрение от Минспорта. Наша федерация тоже что-то готовит, но ничего не говорят, держат в тайне», — цитирует Елистратова Metaratings.ru

Российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты отстранены от турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/semyon-elistratov-prizyoram-spartakiady-obeshali-pooshreniya-ot-minsporta-323208/
Семен Елистратов
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