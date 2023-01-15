Шорт-трек
Новости
Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Шорт-трек

Сегодня, 16:38

Елистратов назвал причины пропуска этапа Кубка России по шорт-треку в Смоленске

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Олимпийский чемпион 2014 года по шорт-треку Семен Елистратов сообщил, почему пропустил четвертый этап Кубка России в Смоленске.

«Решение о пропуске этапа Кубка России в Смоленске было принято, так как финал совсем скоро, он будет проходить в Рыбинске в начале февраля, целесообразно готовиться непосредственно к нему. Часть подготовки у нас проходила в Сочи, получился хороший сбор, очень понравилось, он проходил с 3 по 14 января», — цитирует Елистратова ТАСС.

Четвертый этап Кубка России по шорт-треку проходил в Смоленске с 13 по 15 января. Финал турнира пройдет с 9 по 12 февраля.

Семен Елистратов
0
Читайте также
Овечкин повторил вечный рекорд НХЛ. В следующем сезоне он должен его побить
Бетина Попова о Костомарове: «Он выступал в шоу в серьезные морозы, когда на улице было минус 25»
Среди пассажиров разбившегося в Непале самолета есть выжившие
Момент падения пассажирского самолета в Непале попал на видео
Узнать «Кракена»: чем опасен новый тип коронавируса
Скончался Вахтанг Кикабидзе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Елистратов назвал причины пропуска этапа Кубка России по шорт-треку в Смоленске
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости