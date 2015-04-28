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Призовой фонд Уимблдона вырос на 7 процентов

28 апреля 2015, 16:32

Организаторы Уимблдона-2015 сообщили, что призовой фонд турнира вырос по сравнению с прошлым годом на 7 процентов и составляет 26,75 миллиона фунтов стерлингов, информирует Reuters. При этом в 2014 году рост призовых составил 10,5 процента. Победитель одиночного турнира в этом году получит 1,88 миллиона фунтов. Год назад Новак Джокович и Петра Квитова получили по 1,76 миллиона. Те же теннисисты, которые не смогут преодолеть барьер первого раунда, получат по 29 тысяч фунтов.

Уимблдонский турнир-2015 пройдет с 29 июня по 12 июля.

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