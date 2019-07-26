ЦСКА снова стал прибыльным. Во много благодаря продаже Головина и Витинью

По итогам прошлого года ЦСКА снова стал прибыльным, его доход составил 100,38 миллионов долларов, сообщает sportrbc.ru.

Уточняется, что общая стоимость проданных ЦСКА игроков за 2018 год составила более 48,5 миллиона долларов. Из них 35,28 миллиона долларов были получены за переход Александра Головина в "Монако", и 13,44 миллиона долларов - за переход Витинью во "Фламенго".

Помимо этого клуб заработал 21,55 миллиона евро за участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Однако в сезоне-2019/20 клуб не сможет пополнить бюджет за счет выплат в этом турнире. По итогам прошлого сезона ЦСКА занял 4-е место и начнет выступления в еврокубках с группового этапа Лиги Европы.