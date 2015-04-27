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27 апреля 2015, 15:08

"Динамо": "Приведем бюджет к нормам финансового fair play"

Сергей АСТАХОВ
Корреспондент
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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&amp;quot;Динамо&amp;quot;: &amp;quot;Приведем бюджет к нормам финансового fair play&amp;quot;
Фото Александр ФЕДОРОВ, «СЭ»

Пресс-атташе "Динамо" Константин Алексеев сделал через "СЭ" официальное заявление по поводу возможного исключения команды из еврокубков за нарушение финансового fair play. Напомним, что бело-голубым также грозит сокращение призовых за участие в Лиге Европы, где они дошла до стадии 1/8 финала, либо ограничение на размер заявки в еврокубковых турнирах в будущих сезонах.

– "Динамо" представило в УЕФА подробную программу по приведению бюджета к нормам финансового fair play, – сказал Алексеев. – Это реалистичный план. В нем учтены все условия, которые УЕФА выдвигает клубам. Теперь ждем решения Европейского футбольного союза. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

"Динамо", "Локо" и "Ростов" подозреваются в нарушении финансового fair play //
"Динамо" предоставило УЕФА программу оптимизации бюджета

ФК Динамо (Москва)
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