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10 января 2015, 03:09

Будущее Дестро определится после римского дерби

Егор ПОЗДНЯКОВ
Корреспондент
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Нападающий "Ромы" Маттиа Дестро определится со своим будущим после матча 18-го тура чемпионата Италии против "Лацио", сообщает TMW. Форвард недоволен малым количеством игрового времени и, несмотря на уверения со стороны тренерского штаба "волков" в своей важности, потребует трансфера, если не примет серьезного участия в предстоящем дерби. Интерес к 23-летнему футболисту проявляют "Милан", "Интер" и "Фиорентина". В текущем сезоне Дестро принял участие в 13 матчах серии А, отметившись четырьмя голами.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
ФК Рома
ФК Фиорентина
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