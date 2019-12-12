Вечерний «СЭ»
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Жгучее интервью Черчесова про Дзюбу и разжигающее выступление Смородской про РПЛ

18:00
Станислав Черчесов и Артем Дзюба. Фото Reuters
Станислав Черчесов и Артем Дзюба. Фото Reuters
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 12 декабря.

Станислав Черчесов: «Важно, чтобы Дзюба и болельщики оставили все разногласия в уходящем году. Впереди — Евро!»

Главный тренер сборной России подвел итоги 2019 года в масштабном эксклюзивном интервью «СЭ».

Все считают, что у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ. На самом деле все гораздо сложнее

Подводим итог первой части сезона-2019/20 для лидера чемпионата России.

Печальный «Локомотив»

Железнодорожники даже не попытались сыграть в футбол в Мадриде.

Сливко тоже оставили без винтовки. Бабиков не одинок в своем горе

Победительница общего зачета Кубка IBU прошлого сезона не будет выступать вплоть до «Ижевской винтовки» в конце декабря.

Рейтинг УЕФА: шестое место России не вернется

Скорее всего, речь будет идти не об одном, а как минимум о двух-трех сезонах вне топ-6.

ЦИФРА ДНЯ
6
место
в рейтинге УЕФА — Россия проиграла Португалии
ЦИТАТА
Если бы услышал оскорбления в адрес Дзюбы во время матча — повел бы себя по-другому
Станислав Черчесов
главный тренер сборной России по футболу

«Краснодар» и ЦСКА: все плохо, но хочется маленького новогоднего чуда

читать >

«Свист фанатов «Коламбуса» подбешивает». Интервью Панарина — об Овечкине и Гретцки, рекорде Ягра и Матче звезд

читать >

Овечкин и девятый «Ришар», Малкин — лучший русский в НХЛ

читать >

Лучшая тройка России нулевых. Она вернула веру в сборную и красивый хоккей

читать >

Ольга Смородская: «Чемпионат России деградирует. Нужно отменять лимит»

читать >

«Локомотив» провалился в ЛЧ, но заработал большие деньги

читать >

Лига чемпионов становится элитным клубом. Россия там чужая

читать >

Миранчук и Европа: как быть после фиаско в Мадриде?

читать >

Кстати, вы можете получать такой дайджест на почту — достаточно подписаться на рассылку «Вечерний «Спорт-Экспресс».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир