Жгучее интервью Черчесова про Дзюбу и разжигающее выступление Смородской про РПЛ
Станислав Черчесов: «Важно, чтобы Дзюба и болельщики оставили все разногласия в уходящем году. Впереди — Евро!»
Главный тренер сборной России подвел итоги 2019 года в масштабном эксклюзивном интервью «СЭ».
Подводим итог первой части сезона-2019/20 для лидера чемпионата России.
Железнодорожники даже не попытались сыграть в футбол в Мадриде.
Победительница общего зачета Кубка IBU прошлого сезона не будет выступать вплоть до «Ижевской винтовки» в конце декабря.
Скорее всего, речь будет идти не об одном, а как минимум о двух-трех сезонах вне топ-6.
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