Жгучее интервью Черчесова про Дзюбу и разжигающее выступление Смородской про РПЛ

Главный тренер сборной России подвел итоги 2019 года в масштабном эксклюзивном интервью «СЭ».

Подводим итог первой части сезона-2019/20 для лидера чемпионата России.

Железнодорожники даже не попытались сыграть в футбол в Мадриде.

Победительница общего зачета Кубка IBU прошлого сезона не будет выступать вплоть до «Ижевской винтовки» в конце декабря.

Скорее всего, речь будет идти не об одном, а как минимум о двух-трех сезонах вне топ-6.