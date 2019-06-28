Зе Луиш готов остаться в "Спартаке", эксклюзив с Кудряшовым, "Зенит" – в Евролиге

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 28 июня.

ЭКСКЛЮЗИВ. Зе Луиш – о Китае, новом "Спартаке" и словах Цорна

Нападающий красно-белых честно рассказал обозревателю "СЭ", каким видит свое будущее.

ИСТОРИЯ. Великий людоед. Откушенному уху Холифилда – 22 года

28 июня 1997 года Майк Тайсон сотворил самый большой скандал в истории бокса.

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ. Федор Кудряшов: "В Турции во время матча однажды оглох"

Интервью защитника сборной России – о своем будущем, карьере в турецком чемпионате и работе с Курбаном Бердыевым.

СОБЫТИЕ. "Зенит" – в Евролиге. Как так вышло и что его ждет

Клуб из Санкт-Петербурга получил wild card от Евролиги.

КАК БЫТЬ. Проблема доморощенных игроков: большая половина клубов РПЛ – в зоне риска

С сезона-2020/21 в премьер-лиге появится не только новый лимит.

АНОНС, Запасайтесь попкорном и смотрите Уимблдон. Будет круто!

В пятницу состоялась жеребьевка травяного мэйджора.

БИТВА. Бразилия прошла по грани. И теперь ждет Месси

Ей очень повезло, что у нее есть Алиссон - лучший вратарь мира.

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