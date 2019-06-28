Зе Луиш готов остаться в "Спартаке", эксклюзив с Кудряшовым, "Зенит" – в Евролиге

ЭКСКЛЮЗИВ. Зе Луиш – о Китае, новом "Спартаке" и словах Цорна
Нападающий красно-белых честно рассказал обозревателю "СЭ", каким видит свое будущее.
ИСТОРИЯ. Великий людоед. Откушенному уху Холифилда – 22 года
28 июня 1997 года Майк Тайсон сотворил самый большой скандал в истории бокса.
ГОСТЬ РЕДАКЦИИ. Федор Кудряшов: "В Турции во время матча однажды оглох"
Интервью защитника сборной России – о своем будущем, карьере в турецком чемпионате и работе с Курбаном Бердыевым.
СОБЫТИЕ. "Зенит" – в Евролиге. Как так вышло и что его ждет
Клуб из Санкт-Петербурга получил wild card от Евролиги.
КАК БЫТЬ. Проблема доморощенных игроков: большая половина клубов РПЛ – в зоне риска
С сезона-2020/21 в премьер-лиге появится не только новый лимит.
АНОНС, Запасайтесь попкорном и смотрите Уимблдон. Будет круто!
В пятницу состоялась жеребьевка травяного мэйджора.
БИТВА. Бразилия прошла по грани. И теперь ждет Месси
Ей очень повезло, что у нее есть Алиссон - лучший вратарь мира.
Кстати, вы можете получать такой дайджест на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".