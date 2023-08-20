Захарян — в «Сосьедаде», «Динамо» обыграло ЦСКА, спасение «Локо» в Краснодаре. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 19 августа.
Путь Захаряна: от нарезок для Гвардиолы и визита Бакеро до приглашения «Челси» и контракта с «Реал Сосьедад»
20-летний россиянин перешел в четвертый клуб Испании.
ЦСКА срочно нужно усиление.
У «Краснодара» первая осечка в сезоне.
Главные события субботы в европейском футболе.
Что происходит?
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