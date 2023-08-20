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Сегодня, 04:00

Захарян — в «Сосьедаде», «Динамо» обыграло ЦСКА, спасение «Локо» в Краснодаре. Главное за день

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Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 19 августа.

Путь Захаряна: от нарезок для Гвардиолы и визита Бакеро до приглашения «Челси» и контракта с «Реал Сосьедад»

20-летний россиянин перешел в четвертый клуб Испании.

Личка за тайм перевернул дерби и по-новому раскрыл Смолова. Федор — герой не только из-за гола

ЦСКА срочно нужно усиление.

Как «Локо» это делает?! Второй тур подряд спасается в концовке — теперь благодаря Миранчуку

У «Краснодара» первая осечка в сезоне.

Гвардиола — кошмар Хау, Беллингем — новый герой «Реала», гол Мбаппе не принес Парижу победу

Главные события субботы в европейском футболе.

Второй разгром «Ростова» за две недели: после 1:5 в Самаре получили 0:4 от «Сочи»

Что происходит?

«Магнитка»: фаворит или уже нет? Сколько получают ее лидеры

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Вслед за Мединой, Зайнутдиновым и Марио ЦСКА упускает Карраскаля. Он уходит в «Динамо»?

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Захарян — о переходе в «Реал Сосьедад»: «Надеюсь, что у меня все получится»

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