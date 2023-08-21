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«Зенит» обыграл «Спартак», первый трофей Месси в «Интер Майами». Главное за день

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Вендел и Клаудиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 20 августа.

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