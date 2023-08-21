«Зенит» обыграл «Спартак», первый трофей Месси в «Интер Майами». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 20 августа.
Мы зря сомневались: «Зенит» так же силен, как раньше. «Спартак» снова ему проиграл
Чемпионы России вновь обыграли красно-белых в Москве.
План Абаскаля на «Зенит» провалился. Эксперимент с ромбом не сработал, в обороне у «Спартака» по-прежнему катастрофа
Команда Семака увозит три очка с «Открытие Арены».
Пресс-конференция главных тренеров после главного матча лета в РПЛ.
Наши легионеры провели очередные матчи в лиге 1.
44-й трофей Месси — взрыв эмоций! Лео исполнил шедевр, а вратарь «Интер Майами» забил решающий пенальти
Коллекция титулов великого аргентинца пополнилась Кубком лиг, в котором капитан забил десять мячей.
Педри — палочка-выручалочка Хави, «Вест Хэм» разбил «Челси», мощный старт «Ювентуса»читать >
«Зениту» проиграл Абаскаль. Выбор состава на такой матч невозможно объяснитьчитать >
«Факел» обыграл «Пари НН» и одержал первую победу в сезоне РПЛчитать >
«Безумие, что Алджо не смог перевести меня. 6 недель кэмпа я не мог бороться». О'Мэлли и Стерлинг после боячитать >
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