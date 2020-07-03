Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил прискорбную новость.

Эта неделя, возможно, стала точкой невозврата для российской легкой атлетики.

Подробный разговор с чемпионом России-2017 в составе красно-белых.

Корреспондент «СЭ» приводит интересные факты из биографии отца Хабиба.

Готовить к сезону фигуристку будет Елена Буянова, и это не первое их сотрудничество.