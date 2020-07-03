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Умер отец Хабиба, катастрофа в российской легкой атлетике, Дмитрий Комбаров — о «Спартаке» Тедеско

3 июля 2020, 21:45
Абдулманап Нурмагомедов. Фото Юрий Голышак, "СЭ"
Абдулманап Нурмагомедов. Фото Юрий Голышак, "СЭ"

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 3 июля.

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Подробный разговор с чемпионом России-2017 в составе красно-белых.

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Корреспондент «СЭ» приводит интересные факты из биографии отца Хабиба.

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Готовить к сезону фигуристку будет Елена Буянова, и это не первое их сотрудничество.

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