Умер отец Хабиба, катастрофа в российской легкой атлетике, Дмитрий Комбаров — о «Спартаке» Тедеско
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 3 июля.
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Эта неделя, возможно, стала точкой невозврата для российской легкой атлетики.
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