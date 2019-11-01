Тедеско победил еще одного фаворита, а дорогущий Тил смотрел со стороны
Тедеско подвинул автобус Карпина. Рабинер — о победе «Спартака» над «Ростовом»
Обозреватель «СЭ» подводит итог самого интригующего матча 1/8 финала Кубка России.
В предстоящий уик-энд в Гренобле состоится третий этап Гран-при по фигурному катанию.
В интервью «СЭ» он рассказал о причинах своего ухода из Грозного и не только.
Известный спортивный функционер, бывший гендиректор «Динамо» Дмитрий Иванов в авторской колонке для «СЭ» — о том, почему расширение за счет команд из других стран поможет чемпионату России.
Но голландцу рано отчаиваться.
Место, где гибнут русские таланты. Уезжайте из АХЛ, пока не поздночитать >
Ричард Паунд: «Сомневаюсь, что ВАДА оправдает Россию»читать >
Игнашевич рвется в финалчитать >
От маленькой феи до брутальной девушки в кожаных штанах. Образы Алины Загитовой, которые надо видетьчитать >
Кстати, вы можете получать такой дайджест на почту — достаточно подписаться на рассылку «Вечерний «Спорт-Экспресс».