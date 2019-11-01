Тедеско победил еще одного фаворита, а дорогущий Тил смотрел со стороны

Обозреватель «СЭ» подводит итог самого интригующего матча 1/8 финала Кубка России.

В предстоящий уик-энд в Гренобле состоится третий этап Гран-при по фигурному катанию.

В интервью «СЭ» он рассказал о причинах своего ухода из Грозного и не только.

Известный спортивный функционер, бывший гендиректор «Динамо» Дмитрий Иванов в авторской колонке для «СЭ» — о том, почему расширение за счет команд из других стран поможет чемпионату России.

Но голландцу рано отчаиваться.