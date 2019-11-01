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Тедеско победил еще одного фаворита, а дорогущий Тил смотрел со стороны

18:00
30 октября. Москва. «Спартак» — «Ростов» — 2:1. Валерий Карпин и Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
30 октября. Москва. «Спартак» — «Ростов» — 2:1. Валерий Карпин и Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 1 ноября.

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