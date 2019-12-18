Супершоу Свечникова, методы Тедеско и тайное совещание РПЛ

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру среды, 18 декабря.

Он опять забросил шайбу за шиворот вратарю.

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400 голов забил в НХЛ форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин

ЦИТАТА Если я оказываюсь за воротами и вижу место, чтобы забить — я всегда постараюсь сделать это

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