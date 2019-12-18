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Супершоу Свечникова, методы Тедеско и тайное совещание РПЛ

18:00
Андрей Свечников забрасывает «Виннипегу». Фото nhl.com
Андрей Свечников забрасывает «Виннипегу». Фото nhl.com
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру среды, 18 декабря.

Свечников — НХЛ — 2:0! Главный русский талант снова шокировал Америку фантастическим голом

Он опять забросил шайбу за шиворот вратарю.

Что будет со «Спартаком» зимой? Тедеско уже составляет планы на сборы

Наш коллега из Германии поделился своими ожиданиями от работы тренера москвичей в ходе перерыва в чемпионате России.

Решения РФС по матчу «Краснодар» — ЦСКА: пенальти на Чалове был, Ари рукой не играл

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела спорные эпизоды матча 19-го тура чемпионата России «Краснодар» — ЦСКА (1:1).

Тайное совещание по реформе формата чемпионата России. Что там было

Вот варианты, которые рассматривались лигой.

Революция в «Рубине»: как уходил Шаронов и почему придет Слуцкий

«СЭ» — о происходящем в клубе из Казани.

ЦИФРА ДНЯ
400
голов
забил в НХЛ форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин
ЦИТАТА
Если я оказываюсь за воротами и вижу место, чтобы забить — я всегда постараюсь сделать это
Андрей Свечников
форвард «Каролины» — о втором в сезоне лакросс-голе

Месси или Бензема, Фати или Родригу: кто станет героем класико?

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Логинов продолжит биться за Кубок мира. Во Франции пройдет последний этап года

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«Зенит» ставит на Семака

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Сергей Прядкин: «Мне обидно слышать про деградацию. Этого нет»

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«НХЛ придется объявить голы Свечникова вне закона». Что говорят в Америке о новом шедевре русского форварда

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Мы увидим связку Малкин — Ковальчук в НХЛ? «Питтсбург» — в гонке за русским ветераном

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Кучерова усадили в запас за обрез. Разве можно наказывать так суперзвезд после одной ошибки?

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Приключения Семака в Африке. Его жена все показывает

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