Супершоу Свечникова, методы Тедеско и тайное совещание РПЛ
Свечников — НХЛ — 2:0! Главный русский талант снова шокировал Америку фантастическим голом
Он опять забросил шайбу за шиворот вратарю.
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Вот варианты, которые рассматривались лигой.
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