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Сегодня, 04:00

«Спартак» проиграл «Уралу», «Акрон» выбил «Динамо» из Кубка России. Главное за день

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Даниил Фомин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 4 апреля.

«Спартак» остается в нокдауне. «Урал» отправил красно-белых в Путь регионов

Команда Абаскаля не побеждает уже в четырех матчах подряд — 1:2.

«Динамо» с треском вылетело из Кубка от середняка первой лиги. «Акрон» продолжил снимать московские скальпы

Сенсация в Петровском парке!

Перебегали, задавили и устроили массовую стычку. СКА сравнял счет в серии с ЦСКА

Питерцы взяли реванш за первое поражение — 2:1.

«Челси» и «Ливерпуль» доказали, что они середняки. Но один человек на поле был великолепен

Кризис грандов продолжается.

«Баварию» выбили из Кубка Германии во втором матче Тухеля, Лукаку спас «Интер» в Турине и удалился в огненной концовке

Главные события вторника в европейском футболе.

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