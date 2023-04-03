Медведев взял титул в Майами, «Милан» разгромил «Наполи», «Челси» уволил Поттера. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 2 апреля.
Покоритель Майами. Медведев доказал, что является лучшим теннисистом мира прямо сейчас
Даниил впервые в карьере взял один из самых престижных «мастерсов».
«Реал» и Бензема разбушевались перед класико, «Милан» унизил «Наполи», у «ПСЖ» второе подряд домашнее поражение
Главные события воскресенья в европейском футболе.
Кто теперь возглавит синих?
Комличенко повторил достижение Неймара — 2:1.
Команда Федорова выиграла в Санкт-Петербурге.
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