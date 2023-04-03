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Медведев взял титул в Майами, «Милан» разгромил «Наполи», «Челси» уволил Поттера. Главное за день

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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 2 апреля.

Покоритель Майами. Медведев доказал, что является лучшим теннисистом мира прямо сейчас

Даниил впервые в карьере взял один из самых престижных «мастерсов».

«Реал» и Бензема разбушевались перед класико, «Милан» унизил «Наполи», у «ПСЖ» второе подряд домашнее поражение

Главные события воскресенья в европейском футболе.

«Челси» алогичен: уволил Поттера в самый неподходящий момент. При Абрамовиче такого не было

Кто теперь возглавит синих?

«Ростов» на жилах уходит в отрыв от «Спартака». Чернов забил с 30 метров

Комличенко повторил достижение Неймара — 2:1.

Железные люди из ЦСКА: сыграли больше всех, но выдержали и выиграли в третьем овертайме!

Команда Федорова выиграла в Санкт-Петербурге.

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