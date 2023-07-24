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Сегодня, 02:30

«Спартак» обыграл «Оренбург», Рублев выиграл турнир в Швеции. Главное за день

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Квинси Промес и Даниил Хлусевич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 23 июля.

Озарение Хлусевича. Дубль защитника принес «Спартаку» волевую победу над «Оренбургом»

«Спартак» стартовал в РПЛ с валидольного выигрыша у «Оренбурга» — 3:2.

Команде Карпина не дали заявить четырех новичков. Но «Ростов» победил назло ФИФА

Ростовчане обыграли «Факел» — 2:1.

Рублев уничтожил Рууда в финале. Андрей выдал великолепный турнир на грунте

Есть 14-й титул в карьере и второй в этом сезоне.

В «Зените» подтвердили продажу Малкома «Аль-Хилялю» за рекордные для России 60 миллионов евро

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что питерский клуб договорился с саудовским «Аль-Хилялем» о продаже бразильца Малкома за 60 миллионов евро.

«Спартак» в огне, ЦСКА посыпался, «Локо» чудом избежал провала. Кто остановит «Зенит» без Малкома?

РПЛ, мы скучали!

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