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ЦСКА проиграл «Уралу», ничья «Локомотива» и «Рубина», Малком уезжает из «Зенита». Главное за день

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Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 22 июля.

У ЦСКА второй провал на старте сезона. Проиграли «Уралу» из-за ошибки Акинфеева и привезенного пенальти

Армейцам срочно нужно усиление.

«Локо» слишком поверил в себя, но не решил главную проблему. Как с такими провалами в обороне бороться за топ-3?

«Рубин» — пока что главное открытие нового сезона.

«Зенит» близок к рекордной продаже в истории РПЛ. Клуб из Саудовской Аравии предлагает фантастические деньги за Малкома

Бразильца специально не включили в стартовый состав на первый тур РПЛ.

Малком уходит — просыпается Кассьерра. Дубль колумбийца принес «Зениту» первую победу

А бразильский вингер сине-бело-голубых весь матч просидел в запасе.

Сказочный дебют Месси в США: фирменным ударом со штрафного положил мяч в девятку перед финальным свистком

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