ЦСКА проиграл «Уралу», ничья «Локомотива» и «Рубина», Малком уезжает из «Зенита». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 22 июля.
У ЦСКА второй провал на старте сезона. Проиграли «Уралу» из-за ошибки Акинфеева и привезенного пенальти
Армейцам срочно нужно усиление.
«Локо» слишком поверил в себя, но не решил главную проблему. Как с такими провалами в обороне бороться за топ-3?
«Рубин» — пока что главное открытие нового сезона.
«Зенит» близок к рекордной продаже в истории РПЛ. Клуб из Саудовской Аравии предлагает фантастические деньги за Малкома
Бразильца специально не включили в стартовый состав на первый тур РПЛ.
А бразильский вингер сине-бело-голубых весь матч просидел в запасе.
Сказочный дебют Месси в США: фирменным ударом со штрафного положил мяч в девятку перед финальным свистком
Впечатляюще!
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