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Тарасенко перешел в «Оттаву», «Ювентус» исключили из еврокубков. Главное за день

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Владимир Тарасенко.
Фото USA Today Sports

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 28 июля.

Тарасенко наконец-то нашел команду! Российский снайпер едет в Канаду

Владимир подписал однолетний контракт с «Оттавой».

«Ювентус» исключен из еврокубков и оштрафован на 20 миллионов евро. УЕФА сурово наказал итальянский гранд

УЕФА вынес наказание «Ювентусу» за нарушение положения нормативных документов организации и условий мирового соглашения, подписанного в августе 2022 года.

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