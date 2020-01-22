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Семак пошел против системы, Бузова обошла Хабиба в битве за хайп, Емельяненко взялся за старое

18:00
Александр Кокорин и Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Александр Кокорин и Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру среды, 22 января.

Семак против ухода Кокорина. Как это понимать?

Главный тренер «Зенита» четко дал понять, что не хочет, чтобы 28-летний нападающий уходил в аренду в «Сочи»

Ответ Кокорина: хет-трик за «Зенит». Казалось бы, при чем тут «Сочи»?

Чемпион России провел первый товарищеский матч в 2020 году, разгромив катарский клуб «Аль-Увайнах» (10:0). Александр Кокорин вышел на поле с капитанской повязкой и сыграл отлично.

«Спартак»: больше никаких обнимашек. Пять отличий сборов Тедеско от Кононова

Расскажем об основных отличиях сборов красно-белых от тех, что были при белорусском специалисте.

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