Скандальная жеребьевка ЛЧ, «Зенит» сыграет с «Бетисом», разгром «Спартака» в Сочи. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 13 декабря.
Встреча Роналду и Месси отменилась. Вместо этого Лео и Мбаппе сыграют с «Реалом»
Второй вариант жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов оказался даже лучше.
В итоге все пришлось проводить заново. Замешан оказался даже руководитель «Зенита».
В 1/16 финала чемпионы России встретятся с третьей командой Испании на сегодняшний день.
Уйти красиво у Руя не получилось.
Инсайды «СЭ» на самую актуальную тему декабря в российском футболе.
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