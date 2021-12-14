Скандальная жеребьевка ЛЧ, «Зенит» сыграет с «Бетисом», разгром «Спартака» в Сочи. Главное за день

Второй вариант жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов оказался даже лучше.

В итоге все пришлось проводить заново. Замешан оказался даже руководитель «Зенита».

В 1/16 финала чемпионы России встретятся с третьей командой Испании на сегодняшний день.

Уйти красиво у Руя не получилось.

Инсайды «СЭ» на самую актуальную тему декабря в российском футболе.