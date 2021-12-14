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Скандальная жеребьевка ЛЧ, «Зенит» сыграет с «Бетисом», разгром «Спартака» в Сочи. Главное за день

02:00
Андрей Аршавин на жеребьевке ЛЧ. Фото Reuters
Андрей Аршавин на жеребьевке ЛЧ. Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 13 декабря.

Встреча Роналду и Месси отменилась. Вместо этого Лео и Мбаппе сыграют с «Реалом»

Второй вариант жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов оказался даже лучше.

Грандиозный скандал на жеребьевке ЛЧ. В УЕФА перепутали все шары для Аршавина и опозорились на весь мир

В итоге все пришлось проводить заново. Замешан оказался даже руководитель «Зенита».

«Зениту» не повезло со жребием Лиги Европы. «Бетис» — худший вариант

В 1/16 финала чемпионы России встретятся с третьей командой Испании на сегодняшний день.

«Спартак» проиграл последний матч при Витории. Расстаться с португальцем — логичное решение

Уйти красиво у Руя не получилось.

Почему Руя Виторию увольняют из «Спартака»

Инсайды «СЭ» на самую актуальную тему декабря в российском футболе.

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