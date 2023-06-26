Рублев проиграл финал в Галле, интервью Морозова, разбор календаря РПЛ. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 25 июня.
Рублев проиграл Бублику. Уроженец Санкт-Петербурга провел супертурнир в Галле
Представитель Казахстана взял крупнейший титул в карьере, россиянин проиграл второй финал на траве.
«Радулов, Ткачев, Яшкин вернулись в КХЛ. Мастерства меньше не стало — оно возросло». Большое интервью Алексея Морозова
Разговор с президентом КХЛ по итогам сезона-2022/23.
Разбираем календарь РПЛ: у «Динамо» тяжелый старт, у «Зенита» — финиш, «Спартак» должен быть доволен
Что нужно знать о матчах предстоящего сезона.
РПЛ объяснила принципы составления календаря чемпионата России-2023/24.
Вагнер Лав хочет вернуться в ЦСКА. «Манчестер Сити» нацелился на Хакими. Кейн может перейти в «Баварию»
Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».
ЦИТАТА
Радулов, Ткачев, Яшкин вернулись в КХЛ. Мастерства меньше не стало — оно возросло
«Спартак» представил календарь на новый сезон в стиле анимечитать >
Дацюк и Федоров — два главных русских бриллианта драфта НХЛ. Овечкин и Буре остались вне топ-20читать >
Оливейра в цифрах. Первым в истории UFC набрал 20 финишей, чудом обманул бойцовский возрастчитать >
Саудовская Аравия помогает американским владельцам «Челси» обойти закон? В Англии возмущены и требуют от АПЛ принять мерычитать >
Новости