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Сегодня, 03:00

Рублев проиграл финал в Галле, интервью Морозова, разбор календаря РПЛ. Главное за день

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Александр Бублик и Андрей Рублев.
Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 25 июня.

Рублев проиграл Бублику. Уроженец Санкт-Петербурга провел супертурнир в Галле

Представитель Казахстана взял крупнейший титул в карьере, россиянин проиграл второй финал на траве.

«Радулов, Ткачев, Яшкин вернулись в КХЛ. Мастерства меньше не стало — оно возросло». Большое интервью Алексея Морозова

Разговор с президентом КХЛ по итогам сезона-2022/23.

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Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

ЦИТАТА
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Алексей Морозов
президент КХЛ

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