Позор «Краснодара», трансфер ЦСКА и пожар от Будогосского

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру среды, 28 августа.

ПРОВАЛ. «Краснодар»: не уровень Лиги чемпионов

После поражения в Пирее (0:4) «Краснодару» нужно было громить «Олимпиакос», чтобы выйти в групповой турнир Лиги чемпионов, но россияне уступили и дома (1:2). Фиаско в Греции — не случайность, «быки» еще не готовы к главным клубным соревнованиям Европы.

ЭКСПЕРТИЗА. Берг — дерево или нет? Разбор игры шведа, которого уничтожает Быстров

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров перед ответным матчем «Краснодара» и «Олимпиакоса» (1:2) сравнил шведского форварда с деревом. К сожалению, во второй встрече с греками Берг вновь ничего не показал. Настолько ли он плох, как сейчас принято считать?

СДЕЛКА БЛИЗКО. Африканец из «Тамбова», который забивал «Спартаку». Кого покупает ЦСКА

25-летний защитник «Тамбова» Седрик Гогуа может в скором времени стать игроком армейского клуба. Клубы практически договорились о трансфере, остались последние детали. Самое время рассказать о будущем армейском новичке.

ЛИЦА. Звездное небо над РПЛ

Во вторник «Локомотив» представил именитого новичка — чемпиона Европы-2016 Жоау Мариу, арендованного у миланского «Интера». До этого в РПЛ приехали чемпион мира-2014 Андре Шюррле и экс-игрок «Барселоны» Малком. Наша лига снова становится звездной!

ПОЖАР! Почему в РПЛ низкий уровень судейства и как все исправить? Версия Андрея Будогосского

Небольшой спойлер: «Порой оголтелые разнузданные публикации прыщавых юнкоров от журналистики в ряде пожелтевших интернет-изданий. Эти бравые пацаны-потиражники, не зная предмет, выливают в сеть помои домыслов». И это лишь небольшая часть огня от бывшего руководителя российских арбитров. Интересная точка зрения на актуальную тему.

ИСТОРИЯ. Малком в Петербурге: живет в небанальном месте, отказался от водителя и помощника

Самый дорогой новичок этого лета в РПЛ адаптируется не только в новой команде, но и в городе. «СЭ» — о том, как бразилец обживается в России. Крайне увлекательная история.

АБСУРД. Самый громкий трансфер мира. «ПСЖ» и «Барса» сходят с ума из-за Неймара

Руководство сине-гранатовых хочет Неймара, но у них закончились деньги. Взять очередной кредит? Бартомеу думает над этим, но такой вариант нежелателен. Поэтому «Барса» пытается отдать Парижу ненужных ей игроков: сначала предлагали Коутинью, потом речь шла о Юмтити и Ракитиче, а в итоге в столице Франции может оказаться Дембеле, на днях убравший из профиля в Instagram подпись «игрок «Барселоны».

ТРЭШТОК? Четверной прыжок от Медведевой. Она не шутит?

Предстоящий сезон станет для Евгении Медведевой пятым на взрослом уровне. За это время фигурное катание вышло на совершенно иной уровень. Без технического усложнения вчерашним чемпионкам попросту не на что надеяться. Эра четверных и тройных акселей уже наступила. Медведева всегда понимала, что именно нужно сделать, чтобы оказаться на вершине. Но получится ли у 19-летней спортсменки дать бой юным дарованиям, которые прыгают четверные буквально на каждый соревнованиях?

СКОРО БИТВА. Хабиб — реальный чемпион, Порье — временный

7 сентября в Абу-Даби состоится турнир UFC 242, главным событием которого станет поединок за титул чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг) между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье. «СЭ» — о том, что нужно знать о бое и о турнире в целом.

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