Победа «Зенита» над ЦСКА и задержания после матча, очередной гол Овечкина. Главное за день
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Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 28 ноября.
Семак вернул «автобус». Но победил ЦСКА
«Зенит» в не самом ярком матче обыграл армейцев в Москве и сохранил отрыв от второго места.
Многие несколько часов не могли выйти с «ВЭБ-Арены».
В Овечкине есть что-то инопланетное. Многие ждали, что он сдуется после 35, а он продолжает штамповать голы
«Вашингтон» справился с «Ураганами» из Каролины.
Игорь Рабинер — о победе команды Шварца.
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