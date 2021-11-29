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Победа «Зенита» над ЦСКА и задержания после матча, очередной гол Овечкина. Главное за день

03:45
Игорь Дивеев и Михаил Кержаков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Дивеев и Михаил Кержаков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 28 ноября.

Семак вернул «автобус». Но победил ЦСКА

«Зенит» в не самом ярком матче обыграл армейцев в Москве и сохранил отрыв от второго места.

Скандал в РПЛ: болельщиков ЦСКА массово задерживали после матча с «Зенитом». Что об этом известно

Многие несколько часов не могли выйти с «ВЭБ-Арены».

В Овечкине есть что-то инопланетное. Многие ждали, что он сдуется после 35, а он продолжает штамповать голы

«Вашингтон» справился с «Ураганами» из Каролины.

«Динамо», браво за игру в Казани! И браво, Грулев!

Игорь Рабинер — о победе команды Шварца.

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