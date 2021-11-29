Победа «Зенита» над ЦСКА и задержания после матча, очередной гол Овечкина. Главное за день

У Месси ассистентский хет-трик, у Неймара — страшная травма, «Наполи» отмазался за поражение от «Спартака»

«Вариант с возвращением Вагнера в ЦСКА есть всегда, он для нас родной человек». Березуцкий — после поражения от «Зенита»