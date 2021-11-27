Сборная России узнала соперников по стыкам, откровенный монолог Кудряшова. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 26 ноября.
Разбираем соперников России в стыках: реально ли пройти Польшу, а после Швецию или Чехию
«СЭ» оценивает результаты жеребьевки.
Защитник сборной России впервые рассказал об эпизоде в Сплите, который отправил нас в стыки.
Главный тренер сборной России рассказал, реально ли пробиться в Катар.
Главный тренер нашей команды на ЧМ-2018 и Евро-2020 оценил итоги жеребьевки стыковых мини-турниров чемпионата мира-2022.
«Разговор по пятницам» с ярчайшим комментатором страны.
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