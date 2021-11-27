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Сборная России узнала соперников по стыкам, откровенный монолог Кудряшова. Главное за день

04:00
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 26 ноября.

Разбираем соперников России в стыках: реально ли пройти Польшу, а после Швецию или Чехию

«СЭ» оценивает результаты жеребьевки.

«Сидел в раздевалке, опустив голову, — чувствовал, что подвел страну». Монолог Кудряшова о роковом автоголе с Хорватией

Защитник сборной России впервые рассказал об эпизоде в Сплите, который отправил нас в стыки.

«Если игрокам дадут по миллиарду за выход на чемпионат мира, я буду не против». Карпин — о жеребьевке стыков и встрече с Черчесовым

Главный тренер сборной России рассказал, реально ли пробиться в Катар.

«Если Карпин попросит совета, то я всегда открыт. Буду помогать не конкретному тренеру, а сборной России». Интервью Станислава Черчесова

Главный тренер нашей команды на ЧМ-2018 и Евро-2020 оценил итоги жеребьевки стыковых мини-турниров чемпионата мира-2022.

Денис Казанский: «Кто сейчас носит Карпина на руках — отвернутся первыми«

«Разговор по пятницам» с ярчайшим комментатором страны.

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