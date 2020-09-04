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Победа сборной над сербами, Месси остается в «Барсе», будущее Миранчука в «Аталанте»

21:15
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 4 сентября.

Черчесов удивляет. И выигрывает!

Сборная России добилась уверенной победы над Сербией (3:1) в своем первом матче за девять месяцев.

Месси объявил, что остается в «Барселоне»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси решил остаться в каталонском клубе.

Ben riat Alessio!* Наш человек в Италии рассказал все о том, что ждет Миранчука в Бергамо

Подробный рассказ о городе, где будет играть наш хавбек.

Король воздуха, прессинга и голов. Почему Дзюба — основной форвард сборной России

Разбираем игру капитана национальной команды в матче Лиги наций с Сербией (3:1).

Новый Кубок: «Спартак» ждут Красноярск и Москва, «Сочи» — Оренбург и Пермь

Главное о жеребьевке группового раунда турнира.

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