Победа сборной над сербами, Месси остается в «Барсе», будущее Миранчука в «Аталанте»

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 4 сентября.

Сборная России добилась уверенной победы над Сербией (3:1) в своем первом матче за девять месяцев.

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