Победа сборной над сербами, Месси остается в «Барсе», будущее Миранчука в «Аталанте»
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 4 сентября.
Черчесов удивляет. И выигрывает!
Сборная России добилась уверенной победы над Сербией (3:1) в своем первом матче за девять месяцев.
Форвард «Барселоны» Лионель Месси решил остаться в каталонском клубе.
Подробный рассказ о городе, где будет играть наш хавбек.
Разбираем игру капитана национальной команды в матче Лиги наций с Сербией (3:1).
Главное о жеребьевке группового раунда турнира.
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