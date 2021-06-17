Победа России над Финляндией, Италия вышла в плей-офф. Главные новости дня

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 16 июня.

Наша национальная команда обыграла Финляндию (1:0) и сохранила шансы на выход из группы на Евро.

Миранчук забил шедевральный гол в ворота финнов. Леша ответил Черчесову за «золотой актив» читать > «Я же не с улицы вратаря взял». Черчесов — о Сафонове, прогрессе Миранчука и победе над финнами читать > 7,0 Миранчуку за потрясающий гол, а Джикии — за цемент в обороне. Оценки России за матч против Финляндии читать > Дзюба повторил антирекордную серию в сборной, но по «гол+пас» он все равно лучший читать >