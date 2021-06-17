Победа России над Финляндией, Италия вышла в плей-офф. Главные новости дня
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 16 июня.
Финляндия — Россия: дожали! Есть первая победа России на Евро за девять лет!
Наша национальная команда обыграла Финляндию (1:0) и сохранила шансы на выход из группы на Евро.
Победу над Финляндией (1:0) сборной России принесли неожиданные перестановки в составе.
В матче второго тура группового турнира Евро-2020 сборная Италии победила команду Швейцарии (3:0).
Сборная России победила Финляндию (1:0) во втором туре Евро-2020. Наша команда набрала три очка — столько же в нашей группе у финнов и бельгийцев, у датчан пока ноль.
Гарет в огне.
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