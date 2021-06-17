Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Победа России над Финляндией, Италия вышла в плей-офф. Главные новости дня

00:30
Сборная России празднует победу. Фото Getty Images
Сборная России празднует победу. Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 16 июня.

Финляндия — Россия: дожали! Есть первая победа России на Евро за девять лет!

Наша национальная команда обыграла Финляндию (1:0) и сохранила шансы на выход из группы на Евро.

Черчесов рисковал пойти по пути Слуцкого на Евро-2016. Но снова переиграл всех хейтеров

Победу над Финляндией (1:0) сборной России принесли неожиданные перестановки в составе.

Италия вышла в плей-офф Евро-2020 благодаря победе над Швейцарией

В матче второго тура группового турнира Евро-2020 сборная Италии победила команду Швейцарии (3:0).

Эксперты оценили шансы России на выход из группы на Евро-2020 после победы над Финляндией

Сборная России победила Финляндию (1:0) во втором туре Евро-2020. Наша команда набрала три очка — столько же в нашей группе у финнов и бельгийцев, у датчан пока ноль.

Бэйл тащит Уэльс в плей-офф Евро: организовал два гола, заработал (и смазал) пенальти и стал лучшим в матче с Турцией

Гарет в огне.

Миранчук забил шедевральный гол в ворота финнов. Леша ответил Черчесову за «золотой актив»

читать >

«Я же не с улицы вратаря взял». Черчесов — о Сафонове, прогрессе Миранчука и победе над финнами

читать >

7,0 Миранчуку за потрясающий гол, а Джикии — за цемент в обороне. Оценки России за матч против Финляндии

читать >

Дзюба повторил антирекордную серию в сборной, но по «гол+пас» он все равно лучший

читать >

«Это было горькое поражение». Как в Финляндии встретили результат матча с Россией

читать >

Марио Фернандес прошел обследование после неудачного падения в матче Евро с Финляндией

читать >

Кучеров догнал еще одну легенду российского хоккея. Впереди — только Федоров, Малкин и Овечкин

читать >

«Рано нахваливать Дивеева. Посмотрим, что будет в матче с Данией». Юран — о России на Евро

читать >

Читайте также

Финляндия — Россия: дожали! Есть первая победа России на Евро за девять лет!
Щербакову и Валиеву вытесняют с московских арен? Все из-за «Спартака»
Италия вышла в плей-офф Евро-2020 благодаря победе над Швейцарией
Финляндия — Россия: Баринов ошибочно избежал удаления

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд