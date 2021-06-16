Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Франция победила Германию, новый рекорд Роналду, Олич покинул ЦСКА

01:45
Кильян Мбаппе. Фото Getty Images
Кильян Мбаппе. Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 15 июня.

Чемпионы мира готовы выиграть и Евро. А Германия будет трястись перед матчем с Португалией

Несмотря на победу с минимальным счетом, Франция не оставила шансов бундестим.

Португалия разгромила Венгрию. Роналду побил три великих рекорда за вечер и обогнал Шевченко

Хотя на самом деле это был не лучший матч Криша.

ЦСКА продолжает удивлять. Олич покинул клуб через 83 дня после назначения

Авантюра с приглашением на пост главного любимца болельщиков себя не оправдала

Без резких движений. Какой состав выставить Черчесову на игру с Финляндией

Останется ли защитник Андрей Семенов в старте после грубых ошибок в матче с Бельгией?

Разбираем календарь РПЛ: у «Зенита» — тяжелый старт, у «Спартака» — «Рубин» на столетие

Отвлекаемся от Евро-2020 на родную премьер-лигу.

ЦИФРА ДНЯ
83
дня
был главным тренером ЦСКА экс-форвард Ивица Олич

«Финнам очень сильно повезло против Дании. По-прежнему уверен, что они аутсайдеры нашей группы». Большое интервью Слуцкого

читать >

Добро пожаловать в ад. Новый тренер «Спартака» пока не понимает, куда он попал

читать >

«В раздевалку девушку не пустим». Черчесов и Джикия — о Бузовой и финнах

читать >

Не дно. Шоу Бузовой и Губерниева — лучшее, что пока было на ТВ во время Евро-2020

читать >

«Я могу купить всю эту чертову Македонию». Игрок с сербскими корнями из Австрии спровоцировал политический скандал на Евро

читать >

Все голы Роналду на Евро. Португалец побил рекорд великого Платини

читать >

«Финляндия победит Россию — 1:0». Экс-вратарь «Спартака» из Нальчика Фредриксон — о Евро-2020 и рыбном бизнесе

читать >

Оруэлл отдыхает? Японцы устроят тотальную слежку на Олимпиаде

читать >

Читайте также

Испания и Швеция сыграли вничью на Евро-2020
Чемпионы мира готовы выиграть и Евро. А Германия будет трястись перед матчем с Португалией
Португалия разгромила Венгрию. Роналду побил три великих рекорда за вечер и обогнал Шевченко
Финляндия — Россия: прогноз Боярского на матч Евро-2020 по футболу 16 июня

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд