Франция победила Германию, новый рекорд Роналду, Олич покинул ЦСКА

Несмотря на победу с минимальным счетом, Франция не оставила шансов бундестим.

Хотя на самом деле это был не лучший матч Криша.

Авантюра с приглашением на пост главного любимца болельщиков себя не оправдала

Останется ли защитник Андрей Семенов в старте после грубых ошибок в матче с Бельгией?

Отвлекаемся от Евро-2020 на родную премьер-лигу.