Франция победила Германию, новый рекорд Роналду, Олич покинул ЦСКА
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 15 июня.
Чемпионы мира готовы выиграть и Евро. А Германия будет трястись перед матчем с Португалией
Несмотря на победу с минимальным счетом, Франция не оставила шансов бундестим.
Хотя на самом деле это был не лучший матч Криша.
Авантюра с приглашением на пост главного любимца болельщиков себя не оправдала
Останется ли защитник Андрей Семенов в старте после грубых ошибок в матче с Бельгией?
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