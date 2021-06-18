Бельгия и Нидерланды — в плей-офф, расклады для России перед последним туром
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Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 17 июня.
Дания напугала Бельгию, но Де Брейне ее похоронил. России стоит опасаться скандинавов
Фавориты Евро-2020 перевернули ход встречи в Копенгагене.
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