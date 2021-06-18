Вечерний «СЭ»
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Бельгия и Нидерланды — в плей-офф, расклады для России перед последним туром

02:00
Кевин Де Брейне. Фото Getty Images
Кевин Де Брейне. Фото Getty Images

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