Петр Ян победил Сэндхагена, «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом». Главное за день
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Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 30 октября.
Потрясающий бой Петра Яна! Сибиряк тревожно начал, но переломил ситуацию и разбил Сэндхагена
Россиянин завоевал титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе.
Красно-белые упустили домашнюю победу над «Ростовом» на 90+5-й минуте.
Инсайды Вячеслава Короткина о положении дел в красно-белом клубе.
Важная победа казанцев.
«Локомотив» страдал, но дожал «Нижний» благодаря автоголу на 90+4-й. Гисдоль уже второй в РПЛ — после «Зенита»
Уникальная победа в Нижнем Новгороде — 2:1.
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