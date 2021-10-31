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Петр Ян победил Сэндхагена, «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом». Главное за день

02:45
Петр Ян. Фото Getty Images
Петр Ян. Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 30 октября.

Потрясающий бой Петра Яна! Сибиряк тревожно начал, но переломил ситуацию и разбил Сэндхагена

Россиянин завоевал титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе.

«Спартак» тонет и после замены Максименко на Селихова

Красно-белые упустили домашнюю победу над «Ростовом» на 90+5-й минуте.

Витория доработает со «Спартаком» до зимы. А там посмотрят на результат

Инсайды Вячеслава Короткина о положении дел в красно-белом клубе.

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Важная победа казанцев.

«Локомотив» страдал, но дожал «Нижний» благодаря автоголу на 90+4-й. Гисдоль уже второй в РПЛ — после «Зенита»

Уникальная победа в Нижнем Новгороде — 2:1.

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