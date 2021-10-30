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«Зенит» разгромил «Динамо», Дзюба побил рекорд Веретенникова. Главное за день

02:30
29 октября. «Зенит» — «Динамо» — 4:1. Фото ФК «Зенит»
29 октября. «Зенит» — «Динамо» — 4:1. Фото ФК «Зенит»

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 29 октября.

«Зенит» недосягаем. Новая разгромная победа чемпиона — теперь над «Динамо»

Сине-бело-голубые с крупным счетом (4:1) обыграли ближайшего преследователя по РПЛ.

Дзюба побил рекорд Веретенникова! А после гола указал Семаку, что должен играть в старте

Теперь официально.

«Не слышал, что кричал Дзюба. В раздевалке все его поздравили с рекордом». Семак — о разгроме «Динамо»

Пресс-конференция после победы «Зенита» — 4:1.

Месси заменили в перерыве. У Лео во Франции все плохо, а «ПСЖ» без аргентинца одержал волевую победу

Пока французская карьера одного из лучших футболистов мира складывается непросто.

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