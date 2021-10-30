«Зенит» разгромил «Динамо», Дзюба побил рекорд Веретенникова. Главное за день
02:30
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 29 октября.
«Зенит» недосягаем. Новая разгромная победа чемпиона — теперь над «Динамо»
Сине-бело-голубые с крупным счетом (4:1) обыграли ближайшего преследователя по РПЛ.
Теперь официально.
«Не слышал, что кричал Дзюба. В раздевалке все его поздравили с рекордом». Семак — о разгроме «Динамо»
Пресс-конференция после победы «Зенита» — 4:1.
Месси заменили в перерыве. У Лео во Франции все плохо, а «ПСЖ» без аргентинца одержал волевую победу
Пока французская карьера одного из лучших футболистов мира складывается непросто.
Джоэль Кенневилль покинул «Флориду».
Капризов так и не может забить. На него давит контракт и роль лидера?читать >
«Определенно будем вести с ним дела». Дана Уайт собрался встретиться с Хасбикомчитать >
Трусова повторяет трагедию Медведевой? Слухи о переломе стопы у Александры все настойчивеечитать >
«Федору стоит завершить карьеру. Иначе все может закончиться совсем не сказкой». Кормье про Емельяненкочитать >
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю