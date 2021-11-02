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Карпин объявил окончательный состав, большое интервью Назарова. Главное за день

02:45
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 1 ноября.

Состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022 в ноябре. Лантратов, Глебов и Сергеев в списке

Окончательный список футболистов на матчи квалификационного раунда чемпионата мира-2022 в ноябре.

«Мы не рассматривали Дзюбу. Выходов на замену недостаточно». Карпин — о составе сборной, состоянии Смолова и вызове Сергеева

Пресс-конференция главного тренера сборной России.

Окончательный выбор Карпина: берем незабивающих нападающих, не берем забивающих

Главный тренер сборной России огласил окончательный состав.

«Покажите мне пункт регламента о том, что драки запрещены». Назаров — о Панарине, футбольном «Спартаке», Зареме и штабе сборной России

Большое интервью главного тренера «Сочи».

Матч «Спартака» и «Наполи» в Москве под угрозой срыва? Что об этом известно

В Италии допускают перенос игры.

«Нам нужна победа — поражение оставит только гипотетические шансы на плей-офф». Семак — перед «Ювентусом»

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