Карпин объявил окончательный состав, большое интервью Назарова. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 1 ноября.
Состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022 в ноябре. Лантратов, Глебов и Сергеев в списке
Окончательный список футболистов на матчи квалификационного раунда чемпионата мира-2022 в ноябре.
Пресс-конференция главного тренера сборной России.
Главный тренер сборной России огласил окончательный состав.
Большое интервью главного тренера «Сочи».
В Италии допускают перенос игры.
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