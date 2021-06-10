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Большое интервью Тедеско, репортаж с тренировки сборной России. Главное за среду

01:45
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 9 июня.

«Очень благодарен Зареме. И высоко ценю ее мнение». Большое интервью Доменико Тедеско

Разговор с немецким тренером, который в мае покинул «Спартак».

Семин на трибуне, фан-клуб Заболотного, поклон Симоняна и тысячи детей. Репортаж с открытой тренировки сборной России

За четыре дня до первого матча команды на Евро.

Царица ворвалась в Telegram: Зарема разносит Газизова, выступает против Черчесова в «Спартаке» и дает инсайды

Супруга Леонида Федуна сейчас в центре внимания футбольных медиа.

Василевский восхищает. Андрей — главная надежда России на Олимпиаде на что-то хорошее

Установил рекорд НХЛ и вышел в третий раунд Кубка Стэнли.

В сборных Испании и Швеции вспышка коронавируса. Через четыре дня им играть между собой на Евро-2020

Есть ли угроза срыва матча?

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