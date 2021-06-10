Большое интервью Тедеско, репортаж с тренировки сборной России. Главное за среду
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Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 9 июня.
«Очень благодарен Зареме. И высоко ценю ее мнение». Большое интервью Доменико Тедеско
Разговор с немецким тренером, который в мае покинул «Спартак».
Семин на трибуне, фан-клуб Заболотного, поклон Симоняна и тысячи детей. Репортаж с открытой тренировки сборной России
За четыре дня до первого матча команды на Евро.
Царица ворвалась в Telegram: Зарема разносит Газизова, выступает против Черчесова в «Спартаке» и дает инсайды
Супруга Леонида Федуна сейчас в центре внимания футбольных медиа.
Установил рекорд НХЛ и вышел в третий раунд Кубка Стэнли.
В сборных Испании и Швеции вспышка коронавируса. Через четыре дня им играть между собой на Евро-2020
Есть ли угроза срыва матча?
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