Панарин и Бобровский едут во Флориду, Загитова снова в центре скандала, Аргентина и Месси близки к провалу

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 23 июня.

БОЛЬШАЯ ИГРА. Панарин и Бобровский едут во Флориду. На кону – около 140 миллионов долларов

До открытия рынка осталась неделя.

СПОР. Загитова снова в центре скандала. Проблема в плагиате

Хореограф олимпийской чемпионки был вынужден извиниться за то, что без спроса использовал чужой танец.

БИТВА. Лобов перерубил Малиньяджи. Как это было

Российский боец победил американского боксера решением судей. После боя соперники помирились.

СКАНДАЛ. Футболисты грузинских клубов вышли на матчи с антироссийскими лозунгами. Подробности

Грузинские футболисты вышли в футболках с антироссийскими лозунгами.

ИТОГИ. Почти 30 русских на драфте НХЛ, шведы и финны – позади. Это круто или нет?

Подводим итоги драфта юниоров за океаном.

ВОЛЕЙБОЛ. Размялись на Болгарии. Впереди суперматч с Бразилией

Ночью россияне одержали самую спокойную победу в этой Лиге наций.

СЕНСАЦИЯ. Месси мимо плей-офф? Расклады на Кубок Америки

Представляем турнирные расклады после очередного игрового дня Кубка Америки.

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