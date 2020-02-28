Вечерний «СЭ»
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Огненные воспоминания Ширвиндта, новые рекорды Панарина, слова Тедеско на русском

18:45
Художественный руководитель театра «Сатиры» в своем рабочем кабинете. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Художественный руководитель театра «Сатиры» в своем рабочем кабинете. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Самые главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 28 февраля.

Александр Ширвиндт: «Я бы не согласился комментировать с Губерниевым. У меня рядом с ним патриотизма не хватит»

Обозреватели «СЭ» встретились со знаменитым спортивным болельщиком, художественным руководителем Театра Сатиры

Новые рекорды Панарина. Повторил личный рекорд в НХЛ и отправился в погоню за Ягром

Статистические достижения форварда «Рейнджерс»

Доменико Тедеско: «Задача на весеннюю часть сезона — выиграть все матчи»

Главный тренер московского «Спартака» на пресс-конференции перед матчем с «Динамо» сделал несколько резонансных заявлений и даже заговорил по-русски.

Рейтинг УЕФА: Португалия выбыла из еврокубков, но отставание России очень большое

Четыре португальских команды, «Брага», «Спортинг», «Порту» и «Бенфика», не воспользовались в полной мере благоприятной ситуацией, сложившейся после вылета российских клубов из еврокубков.

Лимит подрывает силу «Зенита». Лишний — Дриусси. Или Азмун?

Выздоровление Малкома создало новую проблему для тренерского штаба «Зенита».

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забил «Вашингтон» с Овечкиным и Ковальчуком в составе в матче против «Виннипега»
ЦИТАТА
Такого, чтоб Овечкин уговаривал — не было. Обсуждали, что если получится — будет супер. Овечкин же не генменеджер
Илья Ковальчук
нападающий «Вашингтона»

Догнать «Зенит». Миссия невыполнима?

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