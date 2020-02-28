Огненные воспоминания Ширвиндта, новые рекорды Панарина, слова Тедеско на русском

Обозреватели «СЭ» встретились со знаменитым спортивным болельщиком, художественным руководителем Театра Сатиры

Статистические достижения форварда «Рейнджерс»

Главный тренер московского «Спартака» на пресс-конференции перед матчем с «Динамо» сделал несколько резонансных заявлений и даже заговорил по-русски.

Четыре португальских команды, «Брага», «Спортинг», «Порту» и «Бенфика», не воспользовались в полной мере благоприятной ситуацией, сложившейся после вылета российских клубов из еврокубков.

Выздоровление Малкома создало новую проблему для тренерского штаба «Зенита».