Огненные воспоминания Ширвиндта, новые рекорды Панарина, слова Тедеско на русском
18:45
Самые главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 28 февраля.
Александр Ширвиндт: «Я бы не согласился комментировать с Губерниевым. У меня рядом с ним патриотизма не хватит»
Обозреватели «СЭ» встретились со знаменитым спортивным болельщиком, художественным руководителем Театра Сатиры
Статистические достижения форварда «Рейнджерс»
Главный тренер московского «Спартака» на пресс-конференции перед матчем с «Динамо» сделал несколько резонансных заявлений и даже заговорил по-русски.
Четыре португальских команды, «Брага», «Спортинг», «Порту» и «Бенфика», не воспользовались в полной мере благоприятной ситуацией, сложившейся после вылета российских клубов из еврокубков.
Выздоровление Малкома создало новую проблему для тренерского штаба «Зенита».
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