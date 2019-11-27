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Оглушительный провал «Локо», ужасная ситуация в рейтинге УЕФА и плохой старт Тедеско

27 ноября 2019, 17:48
26 ноября. Москва. «Локомотив» — «Байер» — 0:2. Грусть Алексея Миранчука. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
26 ноября. Москва. «Локомотив» — «Байер» — 0:2. Грусть Алексея Миранчука. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру среда, 27 ноября.

Досрочный провал «Локо»

Команда Юрия Семина проиграла на своем поле «Байеру» (0:2) и за тур до финиша группового турнира Лиги чемпионов лишилась шансов на выход в плей-офф еврокубков.

Хуже Тедеско в «Спартаке» начинал только Гунько. Но не нужно паниковать

С новым тренером красно-белые в первых пяти турах набрали 8 очков — и многие занервничали.

Матч «Зенит» — «Спартак» судит Мешков, Вилков — ВАР. Еськов — резервный рефери дерби «Локо» — «Динамо»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 18-го тура чемпионата России.

Если Миранчук останется в РПЛ, он никогда не узнает, на что способен. Рабинер — о поражении «Локо» от «Байера»

Обозреватель «СЭ» — о команде Юрия Семина и ее главном российском таланте.

«Зенит»: «Лион» важнее «Спартака»!

В среду чемпион России проведет ключевую игру группового этапа Лиги чемпионов.

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