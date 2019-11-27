Оглушительный провал «Локо», ужасная ситуация в рейтинге УЕФА и плохой старт Тедеско
Досрочный провал «Локо»
Команда Юрия Семина проиграла на своем поле «Байеру» (0:2) и за тур до финиша группового турнира Лиги чемпионов лишилась шансов на выход в плей-офф еврокубков.
С новым тренером красно-белые в первых пяти турах набрали 8 очков — и многие занервничали.
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 18-го тура чемпионата России.
Обозреватель «СЭ» — о команде Юрия Семина и ее главном российском таланте.
В среду чемпион России проведет ключевую игру группового этапа Лиги чемпионов.
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