Оглушительный провал «Локо», ужасная ситуация в рейтинге УЕФА и плохой старт Тедеско

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру среда, 27 ноября.

Команда Юрия Семина проиграла на своем поле «Байеру» (0:2) и за тур до финиша группового турнира Лиги чемпионов лишилась шансов на выход в плей-офф еврокубков.

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8 лет подряд московские клубы не выходят в плей-офф Лиги чемпионов

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