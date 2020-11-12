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Новый шеф для российских судей, сыграет ли Овечкин в футбол в РПЛ, сколько денег потеряла Загитова

21:15
14 июня 2015. Москва. «Открытие Арена». Eвро-2016. Отборочный турнир. Группа G. Россия — Австрия — 0:1. судья: Милорад Мажич. Фото Никита УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
14 июня 2015. Москва. «Открытие Арена». Eвро-2016. Отборочный турнир. Группа G. Россия — Австрия — 0:1. судья: Милорад Мажич. Фото Никита УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

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