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Номинанты на «Золотой мяч», анонс тура РПЛ. Главное за день

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Лионель Месси.
Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 12 августа.

Криштиану Роналду и Бензема попали в число номинантов на «Золотой мяч», Месси нет в списке

Журнал France Football 12 августа объявил 30 номинантов на «Золотой мяч» — 2022, который вручается лучшему футболисту календарного года.

Как «Зенит» справится без Клаудиньо, а «Спартак» — без Мозеса и что покажет Олусегун против «Динамо»? Рабинер — об интригах 5-го тура РПЛ

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