Номинанты на «Золотой мяч», анонс тура РПЛ. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 12 августа.
Криштиану Роналду и Бензема попали в число номинантов на «Золотой мяч», Месси нет в списке
Журнал France Football 12 августа объявил 30 номинантов на «Золотой мяч» — 2022, который вручается лучшему футболисту календарного года.
Как «Зенит» справится без Клаудиньо, а «Спартак» — без Мозеса и что покажет Олусегун против «Динамо»? Рабинер — об интригах 5-го тура РПЛ
Уик-энд в чемпионате России обещает быть увлекательным.
Новая структура — запутанная.
«Реал» обгонит «Барселону», Бензема забьет больше Левандовски, а Черышев покинет ла лигу. Прогнозы «СЭ» на чемпионат Испании
Старт уже сегодня.
Армейцы не побеждают в Питере с 2011 года.
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