Номинанты на «Золотой мяч», анонс тура РПЛ. Главное за день

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 12 августа.

Журнал France Football 12 августа объявил 30 номинантов на «Золотой мяч» — 2022, который вручается лучшему футболисту календарного года.

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