Миранчук перешел в «Торино», большое интервью с Юраном. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 11 августа.
«Торино» дает Миранчуку отличный шанс на перезагрузку. Теперь все зависит от него самого
У трансфера в Турин есть сразу несколько больших плюсов.
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Большое интервью с Сергеем Юраном.
«СЭ» поговорил с полузащитником красно-белых.
Вторая ракетка России — о папе, хоккеисте-чемпионе, муже-тренере и отношениях с украинками.
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Уик-энд в чемпионате России обещает быть увлекательным.
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