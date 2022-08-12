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Сегодня, 03:00

Миранчук перешел в «Торино», большое интервью с Юраном. Главное за день

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Алексей Миранчук.
Фото ФК «Торино».

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 11 августа.

«Торино» дает Миранчуку отличный шанс на перезагрузку. Теперь все зависит от него самого

У трансфера в Турин есть сразу несколько больших плюсов.

«Могли бы побороться за пятое место». Юран — об уходе из «Химок», критике Губерниева и своем будущем

Большое интервью с Сергеем Юраном.

«Моя главная цель — золото со «Спартаком». Игнатов — о травме Мозеса, Абаскале и битве с «Зенитом»

«СЭ» поговорил с полузащитником красно-белых.

Кудерметова рассказала, как отказалась играть за Австрию. Интервью Игоря Рабинера

Вторая ракетка России — о папе, хоккеисте-чемпионе, муже-тренере и отношениях с украинками.

Как «Зенит» справится без Клаудиньо, а «Спартак» — без Мозеса и что покажет Олусегун против «Динамо»? Рабинер — об интригах 5-го тура РПЛ

Уик-энд в чемпионате России обещает быть увлекательным.

Российский гроссмейстер будет выступать за США. Что стоит за поступком Опарина?

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