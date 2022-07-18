Ничья «Динамо» и «Ростова», и другие итоги тура РПЛ. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 17 июля.
Карпин едва не обыграл Йокановича. Страшный сон болельщиков бело-голубых — гол Комличенко
«Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» — 1:1.
Неловкий старт «Локо»: упущенная победа при часе игры в большинстве. Кротов забил впервые за 448 дней
«Нижний» выстоял в Черкизове, хотя весь матч только оборонялся.
Команда Бородюка уступила серебряному призеру.
«Краснодар» и «Факел» сыграли вничью в матче первого тура РПЛ — 2:2.
Игорь Рабинер — о ничьей красно-белых в Грозном.
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