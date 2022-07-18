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Сегодня, 03:00

Ничья «Динамо» и «Ростова», и другие итоги тура РПЛ. Главное за день

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Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 17 июля.

Карпин едва не обыграл Йокановича. Страшный сон болельщиков бело-голубых — гол Комличенко

«Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» — 1:1.

Неловкий старт «Локо»: упущенная победа при часе игры в большинстве. Кротов забил впервые за 448 дней

«Нижний» выстоял в Черкизове, хотя весь матч только оборонялся.

«Торпедо» разбудили Лебеденко и Рязанцев, но «Сочи» на классе добил новичка РПЛ

Команда Бородюка уступила серебряному призеру.

«Краснодар» — «Факел». Видеообзор матча

«Краснодар» и «Факел» сыграли вничью в матче первого тура РПЛ — 2:2.

«Спартак» сыграл как середняк. Но Безбородов сделал все, чтобы об этом не говорили

Игорь Рабинер — о ничьей красно-белых в Грозном.

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