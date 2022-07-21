Карлсен отказался от матча с Непомнящим, Пиняев попал в больницу. Главное за день

«Это позор». Что думают в Норвегии об отказе Карлсена играть с Непомнящим

«Дети за мной бегают и тыкают пальцем: «Это тренер 2Drots!» Экс-капитан ЦСКА работал в РПЛ, а теперь побеждает в медиалиге