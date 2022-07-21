Карлсен отказался от матча с Непомнящим, Пиняев попал в больницу. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 20 июля.
Карлсен не дал реванша Непомнящему. Исторический шанс вернуть шахматную корону в Россию
У Яна будет другой соперник — 29-летний китаец Дин Лижэнь.
У 17-летнего футболиста проблемы с легкими.
Рассказываем о главных событиях первых матчей 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов.
«Рома» объявила о подписании контракта с нападающим Пауло Дибалой.
В Экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) не нашли ошибок в действиях арбитра Владислава Безбородова в матче 1-го тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак» (1:1).
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