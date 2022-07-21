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Карлсен отказался от матча с Непомнящим, Пиняев попал в больницу. Главное за день

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Магнус Карлсен и Ян Непомнящий.
Фото AFP

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 20 июля.

Карлсен не дал реванша Непомнящему. Исторический шанс вернуть шахматную корону в Россию

У Яна будет другой соперник — 29-летний китаец Дин Лижэнь.

Главного таланта российского футбола Пиняева увезли с тренировки в больницу. Что случилось

У 17-летнего футболиста проблемы с легкими.

«Ференцварош» Черчесова проиграл в безумной концовке, Хайкина жестко подставил собственный защитник

Рассказываем о главных событиях первых матчей 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

Пауло Дибала стал футболистом «Ромы». Аргентинец подписал контракт с клубом на 3 года

«Рома» объявила о подписании контракта с нападающим Пауло Дибалой.

В ЭСК РФС не нашли ошибок в действиях судьи Безбородова после обращения «Спартака»

В Экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) не нашли ошибок в действиях арбитра Владислава Безбородова в матче 1-го тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак» (1:1).

«Локомотив» подпишет контракт с Иваном Игнатьевым до конца недели

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«Рая, я ни в чем не виноват». Драмы, трагедии и смерть великого футболиста Стрельцова

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«Это позор». Что думают в Норвегии об отказе Карлсена играть с Непомнящим

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«Дети за мной бегают и тыкают пальцем: «Это тренер 2Drots!» Экс-капитан ЦСКА работал в РПЛ, а теперь побеждает в медиалиге

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