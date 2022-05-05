Невероятный выход «Реала» в финал ЛЧ, «Краснодар» обыграл «Локо». Главное за день

В Мадриде случился повтор легендарного чуда «МЮ» — 1999.

«Реал» переиграл «Манчестер Сити» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов — 3:1.

«Краснодар» в эмоциональной игре с тремя красными карточками обыграл «Локомотив».

Как стало известно «СЭ», бюджет московского «Спартака» на 2023 год, который будет принят осенью, вероятно, составит около 8 миллиардов рублей.

Но кто сказал, что это случится в 2023-м? Так ли это?