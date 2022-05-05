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Невероятный выход «Реала» в финал ЛЧ, «Краснодар» обыграл «Локо». Главное за день

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Карло Анчелотти празднует победу.
Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 4 мая.

«Реал» — «Манчестер Сити»: гимн футболу в полуфинале Лиги чемпионов!

В Мадриде случился повтор легендарного чуда «МЮ» — 1999.

«Реал» — «Манчестер Сити»: видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов

«Реал» переиграл «Манчестер Сити» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов — 3:1.

Три удаления и чудо-гол. Молодые «быки» пустили «Локомотив» под откос

«Краснодар» в эмоциональной игре с тремя красными карточками обыграл «Локомотив».

Бюджет «Спартака» к 2024 году может сократиться более чем на 50 процентов

Как стало известно «СЭ», бюджет московского «Спартака» на 2023 год, который будет принят осенью, вероятно, составит около 8 миллиардов рублей.

Неправда, что УЕФА изолировал наш футбол всего на год. Срок наказания не определен

Но кто сказал, что это случится в 2023-м? Так ли это?

«Чертаново» — «Крылья» — «Спартак» — идеальная экосистема для Федуна?

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