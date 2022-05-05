Невероятный выход «Реала» в финал ЛЧ, «Краснодар» обыграл «Локо». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 4 мая.
«Реал» — «Манчестер Сити»: гимн футболу в полуфинале Лиги чемпионов!
В Мадриде случился повтор легендарного чуда «МЮ» — 1999.
«Реал» переиграл «Манчестер Сити» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов — 3:1.
«Краснодар» в эмоциональной игре с тремя красными карточками обыграл «Локомотив».
Как стало известно «СЭ», бюджет московского «Спартака» на 2023 год, который будет принят осенью, вероятно, составит около 8 миллиардов рублей.
Но кто сказал, что это случится в 2023-м? Так ли это?
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