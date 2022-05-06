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Сегодня, 04:15

Итоги полуфиналов в ЛЕ и ЛК, Дзюба может перейти в «Црвену Звезду». Главное за день

Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 5 мая.

Тедеско остался без финала еврокубка, зато там будут трое экс-игроков «Спартака»

Обзор ответных полуфинальных матчей Лиги Европы и Лиги конференций.

В «Црвене Звезде» заявили, что хотят подписать Артема Дзюбу

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что сербский клуб хочет подписать нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.

Капризов снова вошел в историю «Миннесоты». Он переписал рекорды регулярки, а теперь разрывает в плей-офф

Статистика российского нападающего впечатляет.

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«Динамо» в новом сезоне: кто из иностранцев уйдет, кто останется

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«Црвена Звезда» — идеальный вариант для Дзюбы. Россию он уже не удивит

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