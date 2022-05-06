Итоги полуфиналов в ЛЕ и ЛК, Дзюба может перейти в «Црвену Звезду». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 5 мая.
Тедеско остался без финала еврокубка, зато там будут трое экс-игроков «Спартака»
Обзор ответных полуфинальных матчей Лиги Европы и Лиги конференций.
Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что сербский клуб хочет подписать нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.
Капризов снова вошел в историю «Миннесоты». Он переписал рекорды регулярки, а теперь разрывает в плей-офф
Статистика российского нападающего впечатляет.
Шипачев и Войнова снова будут работать со Знарком.
Инсайды «СЭ».
«Црвена Звезда» — идеальный вариант для Дзюбы. Россию он уже не удивитчитать >
Капризов ворвался в историю! Кучеров собрался, Кочетков не подвелчитать >
30 лет назад тренер «Зенита» спас Анчелотти от отставки и помог запустить карьеручитать >
Гвардиола снова без Лиги чемпионов. Что не так с великим тренером?читать >
Новости