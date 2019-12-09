Мрак российского спорта, кошмар Тедеско и ужас «Спартака»
18:00
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру понедельника, 9 декабря.
ВАДА забанило российский спорт на четыре года. Live!
Онлайн заседания исполкома Всемирного антидопингового агентства.
Исполком ВАДА единогласно принял рекомендации комитета по соответствию и лишил статуса РУСАДА.
Но наш спорт выживет даже в условиях жесточайших санкций.
Российский футбол уходит на зимний перерыв.
Общероссийская акция.
ЦИФРА ДНЯ
4
года
ЦИТАТА
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