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Мрак российского спорта, кошмар Тедеско и ужас «Спартака»

18:00
9 декабря. Лозанна. Крейг Риди (справа) и Витольд Банька: пресс-конференция двух президентов ВАДА по российскому вопросу. Канадец оставит свой пост поляку в конце года. Фото AFP
9 декабря. Лозанна. Крейг Риди (справа) и Витольд Банька: пресс-конференция двух президентов ВАДА по российскому вопросу. Канадец оставит свой пост поляку в конце года. Фото AFP
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру понедельника, 9 декабря.

ВАДА забанило российский спорт на четыре года. Live!

Онлайн заседания исполкома Всемирного антидопингового агентства.

РУСАДА отстранено, впереди две Олимпиады в нейтральном статусе

Исполком ВАДА единогласно принял рекомендации комитета по соответствию и лишил статуса РУСАДА.

Санкции ВАДА. Кто виноват и что делать

Но наш спорт выживет даже в условиях жесточайших санкций.

Горячий сезон. Время остыть

Российский футбол уходит на зимний перерыв.

Протест фанатов. Как это было

Общероссийская акция.

ЦИФРА ДНЯ
4
года
исполком ВАДА утвердил санкции в отношении России
ЦИТАТА
Слишком долго российский допинг отвлекал от чистого спорта
Крейг Риди
президент Всемирного антидопингового агентства

Кажется, у Тедеско большие проблемы. Разбор фиаско «Спартака» в Тушине

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Санкции ВАДА в отношении России. Полный список

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Загитова теперь как Медведева. Что делать чемпионке после худшего выступления в карьере?

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В чем главная проблема «Спартака»? Live Егорова и Зеленова

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Прессинг и контратаки. Почему «Спартак» проиграл «Ростову»

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Из «Рейнджерс» — в Высшую лигу. Что творится с Виталием Кравцовым?

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«Буду ли я еще тренировать? Пока у меня нет ответа на этот вопрос». Откровенное интервью Владимира Алекно

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«Спартак»: три очка до стыков. Рабинер — о ситуации, в которую попали красно-белые перед зимней паузой

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