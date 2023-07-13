Медведев — в полуфинале Уимблдона, Кузяев стал игроком «Гавра». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 12 июля.
Медведев впервые в карьере в полуфинале Уимблдона! Соперник — Алькарас
На пути к личному рекорду Даниил в тревожном пятисетовике сокрушил американца Юбэнкса.
В «Гавре» российскому хавбеку предстоит борьба за выживание.
Вингер «Кадиса» переехал в Россию.
Результаты опроса, в котором участвовали клубы РПЛ и читатели «СЭ».
Онс Жабер взяла реванш у Елены за поражение в прошлогоднем финале и теперь сыграет с Ариной.
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Переезд из «Зенита» во Францию: хеппи-энд или шаг к разочарованию? Рабинер — о трансфере Кузяевачитать >
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