Алькарас выиграл Уимблдон, итоги матча за Суперкубок России. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 16 июля.
Акела Джокович промахнулся. Юный Алькарас выиграл Уимблдон
Молодой испанец разобрался с самым титулованным теннисистом в истории.
Трофей без ударов и моментов. «Зенит» сыграл один из худших матчей при Семаке, но Кержаков едва ли не в одиночку принес ему Суперкубок
Рабинер — о матче в Казани.
«Раздевалка уже не русская, а португалоговорящая. Но игрок сам выбирает такой путь». Интервью Мостового
Полузащитник «Зенита» ответил на вопросы «СЭ» после победы в OLIMPBET Суперкубке России.
«Зениту» очень сложно без Вендела. Клаудиньо надо было менять еще раньше". Мнение Газзаева о Суперкубке
Экс-тренер ЦСКА о матче за Суперкубок против «Зенита».
«Спартак» покупает бразильца, игравшего в «Ювентусе». Похож ли Рожериу на Айртона и что он может дать команде?
Оцениваем потенциальный трансфер красно-белых.
Российский юниор сотворил историю, но остался без титулов на Уимблдонечитать >
«Уезжать из Омска обидно и досадно. Но переход в СКА — сильный шаг». Первое большое интервью Грицюка в новом клубечитать >
РПЛ, таблица трансферов лета: «Спартак» нашел двух защитников, Захарян может уехатьчитать >
Россиянка дебютировала в UFC с быстрой победы. Ее соперница жутко сломала руку уже на 1-й минутечитать >
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