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Алькарас выиграл Уимблдон, итоги матча за Суперкубок России. Главное за день

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Карлос Алькарас и Новак Джокович.
Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 16 июля.

Акела Джокович промахнулся. Юный Алькарас выиграл Уимблдон

Молодой испанец разобрался с самым титулованным теннисистом в истории.

Трофей без ударов и моментов. «Зенит» сыграл один из худших матчей при Семаке, но Кержаков едва ли не в одиночку принес ему Суперкубок

Рабинер — о матче в Казани.

«Раздевалка уже не русская, а португалоговорящая. Но игрок сам выбирает такой путь». Интервью Мостового

Полузащитник «Зенита» ответил на вопросы «СЭ» после победы в OLIMPBET Суперкубке России.

«Зениту» очень сложно без Вендела. Клаудиньо надо было менять еще раньше". Мнение Газзаева о Суперкубке

Экс-тренер ЦСКА о матче за Суперкубок против «Зенита».

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Оцениваем потенциальный трансфер красно-белых.

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