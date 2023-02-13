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Махачев победил Волкановски, большое интервью Акинфеева, Жирков завершил карьеру. Главное за день

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Ислам Махачев и Алекс Волкановски.
Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 12 февраля.

Махачев защитил пояс UFC в бою с Волкановски! Маленький австралиец оказался самым жестким соперником в карьере

Ислам еще никогда не получал столько урона в поединке.

«После чемпионата мира в Бразилии или Кубка конфедераций не мог пойти в магазин или в кино. Понимал, что подвел болельщиков». Интервью Игоря Акинфеева

Игорь Рабинер взял большое и откровенное интервью у сильнейшего вратаря в истории российского футбола.

Скромный, трудолюбивый, гениальный. Жирков закончил карьеру

Невозможно поверить.

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Исторический матч форварда «Рейнджерс».

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