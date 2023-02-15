«Бавария» обыграла «ПСЖ», 30 самых влиятельных людей российского футбола. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 14 февраля.
«ПСЖ» — «Бавария»: Мбаппе забил два, Коман — один. Но победили немцы
Мюнхенский гранд выиграл в Париже в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).
Новая версия ежегодного рейтинга «СЭ», снова со множеством инсайдов.
Красно-черные дотянули до минимальной победы.
Про дебют в премьер-лиге 20 лет назад, карьеру в ЦСКА, самое эмоциональное чемпионство и лучший матч.
У Александра — тревожные новости от близких.
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