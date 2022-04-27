Матч-триллер «Сити» и «Реала», ЦСКА обыграл «Магнитку». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 26 апреля.
«Сити» и «Реал» устроили огненное шоу. Это был лучший матч Лиги чемпионов
Совершенно восхитительные 4:3.
Серия возвращается в Москву, где «Магнитка» снова попытается выиграть Кубок Гагарина.
Еще один турнир, которого лишилась наша страна.
Константин Алексеев — о заявлении президента красно-белых.
Финал БЕТСИТИ Кубка России пройдет в «Лужниках».
ЦИФРА ДНЯ
4:3
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