Матч-триллер «Сити» и «Реала», ЦСКА обыграл «Магнитку». Главное за день

Совершенно восхитительные 4:3.

Серия возвращается в Москву, где «Магнитка» снова попытается выиграть Кубок Гагарина.

Еще один турнир, которого лишилась наша страна.

Константин Алексеев — о заявлении президента красно-белых.

Финал БЕТСИТИ Кубка России пройдет в «Лужниках».