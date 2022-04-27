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Сегодня, 03:30

Матч-триллер «Сити» и «Реала», ЦСКА обыграл «Магнитку». Главное за день

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Хоккеисты ЦСКА празднуют гол.
Фото Владимир Беззубов., photo.khl.ru

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 26 апреля.

«Сити» и «Реал» устроили огненное шоу. Это был лучший матч Лиги чемпионов

Совершенно восхитительные 4:3.

Финал продолжается. ЦСКА стоял на краю пропасти, но чудом спасся в овертайме

Серия возвращается в Москву, где «Магнитка» снова попытается выиграть Кубок Гагарина.

У России забрали чемпионат мира по хоккею-2023. Пустят ли туда нашу сборную вообще — неизвестно

Еще один турнир, которого лишилась наша страна.

«Не дождетесь». Федун никуда из «Спартака» не уйдет, хотя ужаться клубу придется

Константин Алексеев — о заявлении президента красно-белых.

Финал БЕТСИТИ Кубка России пройдет в «Лужниках»

Финал БЕТСИТИ Кубка России пройдет в «Лужниках».

ЦИФРА ДНЯ
4:3
«Манчестер Сити» победил «Реал» в первом полуфинале Лиги чемпионов

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«Когда Знарок показал знаменитый жест, мы смеялись. Слышали, что он сказал шведу». Интервью чемпиона мира-2014 Бурмистрова

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